Al Piccolo Teatro Impertinente il 'Saverio Raimondo live'

Si torna a ridere al Piccolo Teatro Impertinente di Foggia con “Saverio Raimondo Live”, spettacolo riservato a un pubblico adulto e consenziente dotato di senso dell'umorismo.

Il famoso stand-up comedian sarà in scena sul palco di Via Castiglione 49 il prossimo 24 aprile.

Saverio Raimondo è un vigliacco in tempo di guerra, un ipocondriaco durante una pandemia, un borghese alle prese con il disagio economico ed energetico, un maschio bianco eterosessuale ai tempi del politicamente corretto, un intollerante al caldo durante il riscaldamento globale: in poche parole, l'uomo sbagliato al momento sbagliato. Ma nel posto giusto, quando si trova su un palco a fare stand-up comedy! Con la sua ironia militante, la sua satira feroce e la sua spontanea irriverenza, il Satiro Parlante di Netflix demolisce tutto e tutti, a cominciare da sé stesso. Perché Saverio Raimondo non ha paura di mostrarsi umano, cioè ridicolo.

La sua performance sarà preceduta dall’opening del collega Adelmo Monachese.

“Siamo orgogliosi di ospitare un artista di così alto livello, amato e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, tanto da essere definito, per il suo umorismo ironico e paradossale e la sua satira feroce e irriverente, il comico più ‘americano’ e più bravo del panorama italiano”, commenta Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente.

L’inizio dello spettacolo è alle 21.00. Il costo del biglietto è di 12 euro e, per l’ingresso, è necessario esibire la tessera associativa valida, il Green pass e indossare la mascherina Ffp2. Per informazioni e prenotazioni, si possono contattare i numeri: 329/3848435 e 0881/1961158 o scrivere all’indirizzo mail info@piccolacompagniaimpertinente.com.

SCHEDA SAVERIO RAIMONDO

Saverio Raimondo (1984) è uno stand-up comedian. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante è su Netflix distribuito in 190 Paesi.

Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti, e oggi è attivo in tv, radio e live.

Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Ha ideato e condotto per cinque stagioni il late night show CCN – Comedy Central News su Comedy Central, per il quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi. Nella stagione 2020/2021 ha condotto Pigiama Rave, late night in smart working su Rai4. Dal 2019 è presenza fissa a Le Parole su Rai3, e saltuariamente a Porta a Porta su Rai1.

Al cinema è fra le voci del film Disney e Pixar Luca sia in originale che in italiano, nel film d'animazione DreamWorks Bad Guys, ed è nel cast del film Belli Ciao di Gennaro Nunziante.

Collabora spesso con Radio2, dove è stato anche conduttore della celebre trasmissione Caterpillar.

È autore di due libri umoristici: Stiamo Calmi – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia edito Feltrinelli e Io Esisto – Babbo Natale Vuota il Sacco edito DeA Planeta. Scrive rubriche umoristiche e satiriche per la Repubblica e il Foglio.

Il suo podcast ipocondriaco Da Uno Bravo è su Audible.