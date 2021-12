Un presepe vivente all’istituto delle suore Sacramentine di San Severo

Un grande Presepe Vivente sarà allestito nel prossimo weekend presso l’Istituto Comprensivo Paritario Suore Sacramentine di San Severo (Foggia). Oltre 60 figuranti – tra cui studenti, insegnanti, genitori e anche nonni, tutti rigorosamente in costumi tradizionali – daranno vita alla rappresentazione della Natività nel cortile della scuola di via San Marco Evangelista. Saranno anche allestite dodici botteghe artigiane ed enogastronomiche, che saranno animate dai personaggi tipici del presepe, come la massaia, il fabbro, il falegname, l’ovaiolo, il panettiere e la lavandaia. Ci saranno anche animali vivi e si potranno vedere i tre Re Magi in cammino verso la capanna di Gesù Bambino. Nelle botteghe sarà possibile acquistare dolciumi, le frittelle tradizionali “scorpelle”, biscotti, pizzette e zucchero filato. Nel villaggio sarà presente inoltre una speciale buca delle poste per le letterine dei bimbi a Babbo Natale. Solo per le famiglie degli studenti dell’Istituto, è stato anche organizzato uno spettacolo di canto, recitazione e ballo a tema natalizio.



“Abbiamo voluto riprendere la bella tradizione del Presepe Vivente innanzitutto perché teniamo tantissimo a celebrare la festività religiosa del Natale con i nostri studenti, le famiglie, gli insegnanti e anche con tutta la popolazione di San Severo”, spiega il prof. Alessandro Capponi, presidente della cooperativa romana Kairos, che dal 2020 gestisce l’Istituto Suore Sacramentine. “Abbiamo invitato il sindaco Francesco Miglio e il vescovo mons. Giovanni Checchinato e ci auguriamo che vogliano partecipare. Il nostro obiettivo è offrire una piacevole occasione di incontro e di familiarità in questo speciale periodo di preparazione al Natale. E vorremmo anche far conoscere meglio l’organizzazione e le attività della nostra scuola”.



Il Presepe Vivente sarà aperto domani sabato 11 e dopodomani domenica 12 dicembre, dalle ore 18:30 alle 22:30. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Severo ed è stato inserito nel calendario ufficiale delle attività cittadine per il prossimo Natale. Hanno fornito il loro supporto alcuni sponsor: BioOrto, Gagliardi - Vini di Puglia, Pizzeria Porta San Marco, Conad Shopping Center e Enoagrimm. Hanno anche collaborato: Arte Bianca, Demà, Capitanata Agricola, Il Corridore, Serramenti Dell’Aquila, Tenuta San Salvatore della Famiglia Pignatelli e Cordisco. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, ad eccezione dell’acquisto delle specialità enogastronomiche. Per accedere, è necessario essere dotati di green pass e indossare la mascherina. In caso di maltempo, potranno esserci cambiamenti nel programma: per aggiornamenti consultare la pagina Facebook @SacramentineSanSevero. Altre informazioni sono disponibili su www.sacramentinesansevero.it.