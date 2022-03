'Veganissimo me', al Teatro Verdi lo spettacolo comico di Tommy Terrafino

Il prossimo venerdì 8 aprile 2022, presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, per la stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si terrà - fuori abbonamento - uno spettacolo comico dal titolo 'Veganissimo me' con Tommy Terrafino, protagonista molto apprezzato della trasmissione di Rai 2, Made in Sud.

Lo spettacolo teatrale, proposto dal Teatro Pubblico Pugliese e ideato da Alessandro Tagliente con la sapiente regia di Carlo Dilonardo, parte da una riflessione personale dell’attore pugliese Tommy Terrafino, che avendo, nella vita, sposato una vegana si è visto costretto a cambiare il proprio stile di vita per compiacere la moglie tanto accorta a salvaguardare tutti gli esseri viventi, tranne lui!

Il costo del biglietto, riservato a tutti coloro che avranno il piacere di assistere allo spettacolo sarà di € 10,00, e i biglietti saranno in vendita da lunedì 14 marzo 2022 presso il botteghino del Teatro Comunale Verdi tutti i giorni con i seguenti orari: 10.30/12.30 e 18.00/20.00, online e nei punti vendita Vivactiket.

INFO E CONTATTI: Teatro Comunale Verdi - Corso Vittorio Emanuele – SAN SEVERO - tel. 0882.339641.