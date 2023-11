A San Severo la musica dei film per riflettere sulle discriminazioni di genere

È previsto per mercoledì 15 novembre alle 10.30 presso l’auditorium Palmieri di San Severo il secondo appuntamento della rassegna ‘Ritratti di donna: concerti, conversazioni, letture’, promossa dall’Associazione Amici della musica, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia nell’ambito del bando ‘Futura. La Puglia per la Parità’.

Si tratta di un concerto dal titolo ‘Non è musica per donne; la musica di Hollywood’ che vede protagonisti alcuni giovani musicisti (Antonio Pennacchia al violino, Gianpaolo Paragone al pianoforte e Marco Ferro percussioni) con la partecipazione di una voce narrante (Luigi Minischetti). L’evento porrà l’attenzione sulla diversità di trattamento tra uomo e donna nell’industria del cinema dominata dalla figura maschile che non cede opportunità a musiciste e compositrici, e in particolare sulla figura del ‘compositore donna’. Per l’occasione vengono eseguite le colonne sonore più significative del repertorio della musica da film internazionale.