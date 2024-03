Primo raduno dei camperisti a San Marco in Lamis in occasione delle fracchie

Dove Indirizzo non disponibile San Marco in Lamis

In occasione dei riti della Settimana Santa, San Marco in Lamis si prepara ad accogliere i turisti che si riverseranno nella città delle fracchie in particolare nella giornata delVenerdì Santo per partecipare alla processione della Madonna Addolorata. Per l’occasione, infatti, la pro loco ‘G. Serrilli’ ha organizzato il primo raduno dei camperisti.

L’evento – spiegano gli organizzatori – vuole essere un modo per accogliere i turisti viandanti che vorranno sostare nel nostro comune per vivere un weekend all’insegna della fede, della storia e delle tradizioni. Variegato il programma. Venerdì 29 marzo a partire dalle 16 visita guidata tra fracchie e centro storico con i collaboratori della pro loco appassionati della storia del paese. A seguire le processioni di Gesù Morto e dell’Addolorata.

Nella mattinata di sabato 30 visita al Santuario di San Matteo Apostolo e al Santuario di Santa Maria delle Grazie e alla cripta di San Pio a San Giovanni Rotondo. Nel pomeriggio la benedizione di camper e camperisti e la Via Crucis vivente nel centro cittadino. L’iscrizione per la partecipazione va effettuata entro il 25 marzo al costo di 5 euro.