San Marco in Lamis: gli appuntamenti della Settimana Santa

Dove Indirizzo non disponibile San Marco in Lamis

A San Marco in Lamis tutto pronto per la Settimana Santa di preparazione alla Pasqua 2024. Si parte martedì 26 marzo alle 18 presso la scuola media De Carolis con l’assegnazione del ‘Premio Fracchie 2024 alla memoria di Gabriele Tardio’. La cerimonia sarà preceduta alle 16 dalla messa in scena dell’atto unico in tre scene ‘Lu cunte de Pasqua’, e alle 18 dalla lettura di poesie di Tusiani. Dopo la premiazione, le studentesse del Giannone di San Marco in Lamis presenteranno ‘Una fracchia alla moda, la tradizione del fuoco espressa con tecniche sartoriali’. Giovedì 28 alle 10 in piazza Padre Pio inaugurazione della scultura in bronzo in memoria di Joseph Tusiani.

Venerdì 29 alle 5.30 ci sarà la processione della Madonna addolorata con visita alle chiese, mentre alle 17 sarà la volta di quella con Gesù morto accompagnato dai segni della Passione. Per concludere la giornata, alle 20 la statua della Madonna addolorata sarà portata in processione insieme alle fracchie. Sabato 30 alle 16, invece, l’appuntamento è con la rappresentazione vivente della via crucis. Per finire, la domenica di Pasqua alle 12 ci sarà la processione della Madonna addolorata vestita a festa.