A Bovino l'ottava edizione dell'evento ‘Sua maestà il Maiale - Suino nero pugliese’

Nella suggestiva cornice del centro storico di Bovino, domenica 17 marzo si svolgerà l’ottava edizione dell’evento ‘Sua maestà il Maiale - Suino nero pugliese’. L'evento, patrocinato da Comune di Bovino, Proloco Bovino, Unpli - Unione nazionale Pro Loco d'Italia, Pro Loco di Puglia, Slow Food Foggia e Monti dauni, e Slow Food Mercato della Terra, presenta un programma da leccarsi i baffi.

Start alle 11 con le colazioni contadine per offrire un assaggio dell'autenticità dei prodotti locali, mentre il mercatino dell’artigianato e dei prodotti a km zero sarà un’opportunità per esplorare le tradizioni artigianali e agricole della zona. Alle 13 degustazione di pietanze e prodotti tipici ottenuti dal maiale nero pugliese, dove sapori antichi si mescolano a nuove interpretazioni culinarie, grazie alla sapiente mano di cuochi e esperti di gastronomia.

Il suino nero del Monti Dauni. La sua storia affonda le radici nelle antiche tradizioni pastorali dell’Italia appenninica, mantenendo nel tempo le caratteristiche distintive che lo rendono un'eccellenza gastronomica. Di taglia medio-piccola, con un mantello nero che forma una criniera nella zona lombare, questo suino è sinonimo di robustezza e adattabilità al territorio pugliese, specialmente in Capitanata, nell'area dei Monti Dauni fino al Gargano. La sua alimentazione variegata, basata su cereali, leguminose locali e ghiande, conferisce alla carne un sapore unico e aromaticamente complesso, che trova la sua massima espressione nei prelibati salumi tradizionali come capocolli, salame pugliese, salsicce, lardo e prosciutti.

Per informazioni, chiamare la pro loco ai numeri 0881.966475 - 333.8391890.