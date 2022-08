A Faeto torna la sagra del prosciutto: ospiti Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Giunge alla sua 61esima edizione la Sagra del Prosciutto di Faeto. Nel borgo più alto della Puglia, isola linguistica francoprovenzale, come da tradizione, la prima domenica d’agosto si rinnova l’appuntamento nel cuore della natura. Dalle 10 alle 20 del 7 agosto 2022, nel Bosco di Faeto, sarà possibile degustare prodotti tipici in mezzo al verde, con intrattenimento, musica e grandi sorprese. Ospiti d’onore di questa edizione la ballerina e showgirl Carmen Russo e il marito, coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi.

Ogni anno, la Sagra del Prosciutto di Faeto, una delle più rinomate della Puglia, attrae visitatori da tutta Italia che spesso arrivano già alla vigilia per poi trascorrere una domenica immersi nella natura. Nel pomeriggio del 7 agosto è in programma lo Schiuma Party. Dalle 21.30 la festa si sposta in piazza Rubino con un concerto spettacolo di Pizzica e Taranta. L’ingresso è gratuito. Per informazioni chiamare il numero 0881974511.