La sagra del prosciutto di Faeto compie 60 anni: festa grande nel bosco tra musica e degustazioni

Il prossimo 1° agosto 2021, all'interno del suggestivo scenario del bosco del Comune di Faeto, isola di minoranza linguistica francoprovenzale, si svolgerà la 60a edizione della tradizionale Sagra del Prosciutto di Faeto (Fete de lu presutte de Faite), una giornata intera dedicata alla degustazione gastronomica del suo prodotto tipico, il prosciutto crudo, accompagnata da momenti musicali che escludono il ballo. L'evento sarà organizzato dal Comune di Faeto con la finalità di promuovere, unitamente alla tradizione francoprovenzale, l'eccellenza gastronomica tipica di questo territorio, che ha reso Faeto meglio conosciuto come il "Paes del prosciutto".

Il territorio di Faeto, costituito da fitti boschi di faggi - come ricorda il blasone caratterizzate da aria pura e asciutta, rende possibile l'allevamento suinicolo brado secondo metodi tradizionali, con una stagionatura naturale delle carni protratta oltre i 12 mesi. Questo legame tra territorio e microclima ha creato una fiorente attività norcina che si identifica nel Prosciutto di Faeto, un crudo dall'ottima fattura, unico nel suo genere, in una regione meridionale la cui attività predominante è quella agricola rispetto alla trasformazione delle carni. La sagra del prosciutto sarà l'occasione per trascorrere una tranquilla giornata immersi nella natura e nella frescura del bosco comunale, un sito d'importanza comunitaria (SIC) che si estende per ben 130 ettari sul versante del monte Difesa, ad un'altitudine compresa tra i 750 e i 50 metri. Si tratterà di una vera festa "féte" sentita e condivisa dai turisti e dai circa 600 abitanti del paese, da vivere tra musica e animazione, degustazione del prosciutto unitamente ad altri prodotti tipici locali di Faeto e dei Borghi vicini, da consumare presso stand appositamente allestiti e dislocati lungo il percorso predisposto per la sagra. La giornata sarà animata anche da un "mercatino di prodotti tipici e artigianali", allestito a cura degli operatori locali e da visite guida e ai siti di maggiore interesse storico-culturale-naturalistico. A garanzia del perfetto svolgimento della sagra saranno messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire e ridurre gli infortuni, per comunicare agli avventori le norme di prevenzione che regolamentano il COVID-19 mentre, i servizi igienici saranno garantiti dalla collocazione di bagni chimici. La 60a edizione della sagra del prosciutto di Faeto la potete visitare anche attraverso i Social alla pagina Facebook "Sagra del Prosciutto di Faeto".