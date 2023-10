A Roseto Valfortore quattro mesi ricchi di eventi per destagionalizzare il turismo

Orario non disponibile

A Roseto Valfortore si respira già l’aria di Natale. Torna, infatti, l’appuntamento con ‘Il borgo si illumina con la febbrica degli Elfi’, una serie di eventi ed attività che accompagneranno grandi e piccini per tutto il periodo autunnale e invernale. Si parte sabato 21 ottobre con la ‘Festa della Montagna 1151’ che dà il benvenuto all'autunno con un’escursione su Monte Stillo alla ricerca di funghi, tartufi ed erbe di stagione, con pranzo presso ‘La Locanda del Mugnaio’ e nel pomeriggio una dimostrazione di parapendio.

Sabato 28 ottobre un pomeriggio per i più piccoli con merenda e proiezione del docufilm ‘Jurassic World – il dominio’ presso Villa Frassati, mentre il 4 novembre torna la ‘Festa della castagna’ presso Largo Mercato.

Sabato 11 novembre il vino locale sarà il protagonista di ‘San Martino ‘s prov e s’appill’, una serata che si svolgerà interamente nei vicoli in pietra del centro storico tra piatti tipici e musica popolare. Il 18 novembre ‘Cineforum Wonder’ presso Villa Frassati e il 25 il concerto di Santa Cecilia presso la chiesa Madre a cura del complesso bandistico ‘Città di Roseto’ e della Corale Santa Cecilia di Roseto Valfortore.

Sabato 2 dicembre l’inaugurazione delle luminarie, la cerimonia di gemellaggio don Roseto Capo Spulico e l’apertura del Villaggio degli Elfi. Venerdì 8 dicembre i più piccoli potranno divertirsi presso il laboratorio egli Elfi mentre per i più grandi ci sarà il concerto da Camera presso l’ex chiesa di San Rocco.

Sabato 9 dicembre in villa ci sarà la proiezione del film ‘Scroodge – Canto di Natale’ e il giorno dopo un momento dedicato ai giochi di una volta con l’evento e una merenda speciale presso la casa degli Elfi. Per i golosi evento imperdibile sabato 16 dicembre con il laboratorio di cioccolato presso villa Frassati, per i piccoli e gli adulti rimasti bambini invece l’appuntamento è con ‘Cantastorie – Il paese delle fiabe’ presso Fontana Vecchia domenica 17.

Sabato 23 dicembre è previsto l’arrivo di Babbo Natale e il giorno dopo non mancherà la tradizionale processione dei ‘Fagghje’. Il giorno di Natale concerto gospel Italian Singer presso la Chiesa Madre e a Santo Stefano tutti alla tombolata con gli ospiti della Residenza ‘Attilio Cascioli. A chiudere l’anno uno strabiliante spettacolo di magia giovedì 28 dicembre.

Il 2024 si aprirà con la proiezione del film ‘Quasi amici’ presso Villa Frassati venerdì 5 gennaio. Sabato 6, invece, arriverà la Befana. Gran finale sabato 20 con il classico appuntamento con ‘i foche di Sant’Antone’.