Rhomanife in concerto al Lake cafè del Lago di Lesina

I Rhomanife realizzeranno, venerdi 9 luglio 2021 dalle ore 20,00, un concerto live presso il Lake Cafè del Lago di Lesina, in vibrazione d'amore musicale di pura reggae music che arriva in fondo al cuore per portare la buina notizia e felicità spirituale.

I Rhomanife presenteranno tra le hit ed i vecchi successi anche il nuovo brano "Celebrate", supportato dall'etichetta Sorridi, uscito questa settimana su spotify e tutti gli stores musicali. Suoneranno per te con amore : Rhomanife Gianni (voce e chitarra), Rhomanife Pino (basso), De Leo Filomena (voce coro), Antonèl Lak (voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere) e Francesco Bartoli ( batteria). Prima e dopo il live selezione musicale. Ingresso libero.



