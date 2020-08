Alla Galleria 'Creo' la 'Residenza artistica' di Veronica Lovati

Dal 3 al 10 agosto è in corso, la residenza d'artista presso la Home Gallery di Creo a cura di Angelo Pantaleo. Protagonista di questa esperienza giunta alla sua seconda edizione è Veronica Lovati, artista che non è nuova alle frequentazioni foggiane, avendo già partecipato su invito di Pantaleo alle collettive, nel blu dipinto di blu, camera doppia, a prima vista, FineConfineFestival.

Il tema di questo nuovo lavoro si innesta in una dinamica di ricerca che è già propria dell'artista milanese ma che ora si confronta con una "materia" antica per rigenerare flussi mai sopiti; la tecnica di fiber art, asserve a questa storia fatta di chiasmi chiaroscurali e vividi colori, tutto nella definizione dell'opera rimane qui incastrato in una trama di ricordi e rinnovate azioni che rinforzano un vissuto originario.

Il lavoro della Lovati sperimenta i luoghi del sensibile e nella presenza di forme geometriche fa riferimento alla geometria sacra e alla definizione di moduli tratti da Madre Natura, opera magna in cui tutto si compie. Nel lavoro prodotto presso la Creo Home Gallery dal titolo "ti vedo", tutto questo diviene gioco secolare e perenne ludica essenza che va da vita in vita... L'opera resterà nella collezione permanente della galleria Creo presso la sua sede istituzionale in via Lustro.



