Raduno di auto e moto d'epoca: la seconda edizione del 'Club Lambretta' il 5 settembre a San Giovanni Rotondo

Si svolgerà il 5 settembre a a San Giovanni Rotondo la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca con appuntamento in piazza Euripa per l’accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni, la colazione e la distribuzione dei gadget (5 euro). A seguire ci sarà la mostra statica di auto e moto. Alle 12 visita alla biblioteca provinciale dei frati minori del convento di San Matteo a San Marco in Lamis e alle 12 pranzo presso tenimento ‘Santa Barbara’ esclusivo villaggio minerario di Santa Barbara in località Quadrone (pranzo convenzionato per l’evento 20 euro). La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid fanno sapere gli organizzatori del club Lambretta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...