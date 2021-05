Puglia inaspettata: visita in bici a Foggia con aperitivo e cocktail

Il folle sogno del fascismo attingeva a piene mani dal mito dell’impero romano. Lo si vede dalla monumentalità degli edifici razionalisti ma anche dai piani urbanistici ambiziosi per restituire a Foggia centralità, come il progetto “La Grande Foggia”, programma che portò alla realizzazione di opere pubbliche e viarie nonché alla costruzione di imponenti edifici civili e religiosi.

Una guida turistica abilitata e storico dell'arte ti mostrerà i fasti dell’epoca e le ragioni della sua decadenza. Per assicurarti massima assistenza tecnica durante il tour, saremo assistiti da un istruttore I livello MTB ASI.

Infine ti aspetta un ricco aperitivo a Km0 presso l'innovativo coworking Spazio Daruma, dove gusterai le eccellenze gastronomiche dell'A.P.S. Only Food e i particolari cocktail di Apulia Cocktail Experience.

⌛ ORARI:

Inizio: 17.30 presso Piazza Puglia.

Termine: 20.00 presso Spazio Daruma.

✔️SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata e storico dell'arte

- istruttore I livello MTB ASI

- aperitivo

- assicurazione

💶 COSTI

€ 24.90 a persona.

🧒👧 GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

🎫 DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 30 partecipanti.

⏱️ SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 31 maggio.

😷 INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.

🚴‍♂️ BICI:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante. Si consiglia abbigliamento comodo e minima dimestichezza della bici in strada.

BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it.

CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910

Questo evento è realizzato in collaborazione con Spazio Daruma, A.P.S. Only Food e Apulia Cocktail Experience.

