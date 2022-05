Torna la processione di Sant'Alberto: pali ricoperti di fazzoletti colorati accompagnano il santo da Pietra a Montecorvino

Una processione che affonda le radici sin dal 1889 quando, secondo la tradizione, Sant'Alberto apparve in sogno a due donne e disse loro che, per far cessare la siccità che stava mettendo in ginocchio l'agricoltura, la popolazione avrebbe dovuto compiere un pellegrinaggio fino a Montecorvino, dove nasceva la Cattedrale che ospitò il Santo