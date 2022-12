Nel centro storico di Ascoli Satriano la settima edizione del Presepe vivente

Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 2022, nella suggestiva atmosfera del Centro Storico di Ascoli Satriano, l'Associazione Ausculum In Apulia presenterà la 7^ Edizione del Presepe Vivente.



A partire dalle ore 19,00 in entrambe le serate, la grotta con la Natività, i personaggi storici e i costumi antichi vi porteranno indietro nel tempo per vivere il vero spirito natalizio.

La rappresentazione sacra sarà resa ancor più suggestiva dalla musica dal vivo della "Camerata Mvsica Antiqva" che contribuirà, con antichi strumenti musicali, a rendere ancora più autentica l'ambientazione.



Il tutto sarà condito dai sapori della cucina tradizionale ascolana.