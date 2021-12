'Semi del Verbo. Segni dei tempi' di don Giuseppe Lorizio, la presentazione a San Giovanni Rotondo

Venerdì 10 dicembre si terrà a San Giovanni Rotondo, alle 18:30, presso il chiostro comunale di piazza dei Martiri 5, la presentazione del volume 'Semi del Verbo. Segni dei tempi' del teologo don Giuseppe Lorizio (Edizioni San Paolo). Per l’occasione un vescovo e due giornalisti discuteranno sul futuro del Cristianesimo. Alla presentazione del libro interverranno: S.E.R. Nunzio Galantino presidente Apsa, Giovanna Greco giornalista, Gennaro Tedesco giornalista. Saranno presenti l’autore e l’editore (tramite video messaggio).

Come fare teologia oggi? Quale atteggiamento deve assumere la teologia fondamentale, la disciplina che ha come tematica la rivelazione, ossia il modo in cui Dio si manifesta nella storia? Questo saggio sceglie la strada della spigolatura, della raccolta dei semi che il cristianesimo ha diffuso nel mondo e nella storia. Si tratta di un atteggiamento letteralmente “umile”, di vicinanza alla terra, reso ancora più attuale e necessario dalla tragedia pandemica. Il rapporto fra linguaggio e verità, l’attualità del mito, il contributo della teologia alle scienze della pace, il Mediterraneo come luogo teologico, la teologia fra scienza e fantascienza e infine Dio e il mistero del male sono alcuni dei luoghi teologici esplorati dall’Autore.

Attraverso citazioni di opere figurative e cinematografiche, letterarie e musicali, filosofiche e teologiche i lettori sono accompagnati a scoprire o riscoprire la natura profondamente iconica del pensiero. In appendice sono raccolti alcuni contributi dell’autore pubblicati su Famiglia Cristiana e Avvenire e scritti nel corso della pandemia. In quest’ultima parte Lorizio si cala in una sorta di teologia pop, attenta al mondo di oggi e capace di intrecciare tradizione e linguaggi d’avanguardia.

Per partecipare in presenza all’incontro è richiesto il green pass. Diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/PensareLaFede/live_videos