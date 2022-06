La Notte Romantica di Pietramontecorvino: una serata di musica, flash mob e visite guidate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sarà una Notte Romantica quella da vivere a Pietramontecorvino sabato 25 giugno passeggiando nei vicoli di Terravecchia e ascoltando musica nelle piazzette del centro storico.

L’evento è organizzato dall’associazione Borghi più Belli d’Italia, di cui è parte anche il paese dei Monti Dauni, e giunge quest’anno alla settima edizione, a cui hanno aderito 180 tra i centri più belli e suggestivi dell’Italia dei Piccoli Comuni.

Il filo rosso che connette tutti gli eventi è il flash mob “Unplugged”: chiunque suoni, per professione o per passione, e abbia voglia di esibirsi non ha da fare altro che arrivare a Pietramontecorvino con il proprio strumento e chiedere di poter allietare la serata dei visitatori romantici.

A questi ultimi sarà offerta l’opportunità di visitare la Torre Normanna una volta ultimato il percorso guidato attraverso Terravecchia.

Altro punto attrattivo è il cortile del Palazzo Ducale dove la Pro Loco ha allestito la degustazione di prodotti tipici.

“La Notte Romantica avrà inizio alle 21.30 e andrà avanti fino a quando ci sarà gente a spasso per vicoli e piazzette – spiega la presidente della Pro Loco Filomena Del Ciampo – Il percorso da seguire sarà, per così dire, obbligato da una serie di indicazioni e installazioni luminose che indicheranno anche gli slarghi dove si svolgerà il flash mob e si ascolterà musica”.

“Il nostro Comune è stato tra i primi ad aderire all’associazione Borghi Più Belli d’Italia – afferma il sindaco Raimondo Giallella – ed è tra i più attivi rispetto alle iniziative organizzate a livello nazionale, perché siamo convinti della necessità di fare rete per ottenere i benefici indotti dalla comunicazione e dalla promozione di luoghi identitari della storia, la cultura e il buon vivere italiano”.