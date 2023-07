Notte bianca con dj Molella in piazza Europa

Tutto pronto per la Notte Bianca di San Giovanni Rotondo, che si preannuncia all'insegna del divertimento, della musica, dello spettacolo e della cultura. Giovedì 3 agosto, infatti, alle 20.30, le strade della città, a partire dal centro storico e fino alla periferia, si animeranno in festa per l’evento.

Tra gli ospiti più attesi, in Piazza Europa, ci sarà Dj Molella, che farà ballare i presenti con le hit più famose, coinvolgendo il pubblico con le sue performance, che spaziano dai successi degli anni '90 fino alle produzioni più recenti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica dance, che potranno ballare e divertirsi in compagnia di uno dei dj più famosi d'Italia, in un'atmosfera unica e suggestiva.

Prima di lui, ad animare la serata, un gruppo di noti professionisti sangiovannesi: in piazza Europa il dj set di Smaresca, Mick Cassano e Pascal voice, mentre in piazza Madre Teresa di Calcutta a far ballare e divertire il pubblico ci penseranno il dj e producer Paky Francavilla e Leo P.

La serata prevede ancora le performance degli sbandieratori di Lucera e la band bassa musica di Molfetta musici itineranti che si esibiranno attraverso le vie della città e i Giullari di Davide Rossi che, invece, in piazza Padre Pio, daranno vita ad uno spettacolo di acrobazie e giocoleria che farà divertire grandi e piccini.

Non mancherà la 'Michele Longo Band', voce nota sangiovannese conosciuta ormai anche dal grande pubblico per aver partecipato a The Voice Senior, conquistando Loredana Bertè con il brano 'Have you ever seen the rain', grande classico del country rock e dei Creedence Clearwater Revival.

Ad animare in musica anche il cuore del centro storico, a largo delle monache, sarà il Soulstice Duo, composto dagli artisti locali Beatrice Capuano e Stefano Nardella, che proporrà grandi classici soul di Etta James e Aretha Franklin e brani più ricercati.