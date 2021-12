Notte Bianca 2021: ad Apricena uno degli eventi più rilevanti del Natale

La città si sta preparando alla 'Notte Bianca 2021', che avrà luogo la prossima domenica 19 dicembre dalle ore 19:00 lungo tutto Corso Roma, che per l’occasione diventerà il palcoscenico di numerose manifestazioni. “La Notte Bianca è sicuramente uno degli eventi più rilevanti dell’intero cartellone natalizio – afferma il Sindaco Antonio Potenza – e siamo pronti ad accogliere, in sicurezza e con rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, i nostri cittadini e tutti coloro che vorranno raggiungerci dai paesi limitrofi. Corso Roma si conferma salotto buono di Apricena, addobbato a festa per questo mese natalizio e teatro di una notte ricca di emozioni”.

Tanti gli eventi in programma per tutte le fasce d’età, dagli spettacoli danzanti di alcune Associazioni Sportive apricenesi, all’animazione per i più piccoli con mascotte, gonfiabili e sculture di palloncini, passando per l’intrattenimento musicale e gli artisti di strada, fino ad arrivare agli stand eno-gastronomici. “Un ringraziamento va a tutte le Associazioni e ai cittadini che hanno condiviso con noi le iniziative natalizie – dichiarano dall’Assessorato alla Bellezza Anna Maria Torelli e Carla Antonacci – rendendo anche quest’anno la nostra cittadina attrattiva”. “Con l’auspicio che sia una serata all’insegna del calore delle festività natalizie e una boccata di ossigeno per la nostra economia, invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante momento per la nostra comunità” – conclude la Consigliera Maria Rita Labombarda.