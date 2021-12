Casa di Babbo Natale e Federico II: Parcocittà tra Natale e storia

Dopo il successo della Settimana dei Diritti di novembre, continuano gli appuntamenti di Parcocittà con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza una proposta culturale variegata e di qualità.

Nell’ambito delle iniziative di dicembre, torna il tradizionale appuntamento con la Casa di Babbo Natale che anche quest’anno accoglierà bimbi e famiglie per vivere la magica atmosfera del Natale. Il primo appuntamento sarà domenica 12 dicembre alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 3713564344.

Ma il dicembre di Parcocittà non finisce qui e avrà altri appuntamenti culturali: lunedì 13 dicembre al Teatro del Fuoco alle ore 21 da non perdere lo spettacolo con "Harem, le donne di Federico", testo e regia di Carla De Girolamo, adattamento scenico di Carla De Girolamo e Arianna Gambaccini, costumi di Tiziana Basili, scenografia di Vicky De Palma. Alla voce di Federico II ci sarà Vito De Girolamo, disegno e luci, Raffaele Scarimboli. Siamo nel Castello di Monte Sant’Angelo, 1250 d.C: sul far del giorno, il palazzo è in subbuglio: Federico ha annunciato la sua visita a Bianca Lancia, amante dello Stupor Mundi, il quale le ha donato il feudo dove vive, quasi prigioniera per la gelosia di lui, con Violante, figlia quattordicenne della coppia, e la balia di quest’ultima. Tre personaggi paradigmatici: l’amante (aristocratica, sofferente e nonostante tutto innamorata); la figlia adolescente (ribelle alle regole dell’impero e della società, cresciuta nel mito di un padre lontano); la popolana (balia estrosa ed infaticabile che unisce con ilarità e concretezza due mondi lontani, quello dei ricchi e quello dei poveri; quello degli attori e quello del pubblico). Tre donne, molto diverse tra loro, dunque, che raccontano, tramite il romanticismo di figure universali, un uomo intelligentissimo e curioso con una molteplicità di passioni, così tante che sarebbe impossibile raccontare esaustivamente in un solo spettacolo. Ticket su https://www.parcocittafoggia.it/evento/harem-le-donne-di-federico-2/.

Martedì 14 dicembre alle ore 18.30 al Teatro del Fuoco, nell'anno che ricorda gli 800 anni dell'arrivo di Federico II in Capitanata, verrà ricordato il mito ed i luoghi dell'Imperatore con "Stupor Mundi Federico II e la capitanata". Tra gli interventi: Saverio Russo FAI Puglia, Francesco Violante Università di Bari, Pasquale Favia Università di Foggia e Italo Maria Muntoni Sabap Foggia-Bat. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. L'evento è stato promosso da Parcocittà insieme al FAI e al patrocinio della Provincia di Foggia. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/stupor-mundi-federico-ii-e-la-capitanata/.

Per partecipare a tutti gli eventi sarà necessario il green pass.