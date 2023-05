Banksy, le opere dello street artist inglese più conosciuto al mondo a Vieste

Banksy, lo street artist inglese più conosciuto al mondo sbarca a Vieste. Dal 13 maggio al 17 settembre il comune garganico ospiterà alcune tra le sue opere più rappresentative, conosciute ovunque per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi.

Promossa dal Comune di Vieste e prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Giuseppe Benvenuto e con il polo culturale di Vieste, la mostra proporrà al pubblico una ricca selezione di serigrafie originali e autenticate in esposizione per quattro mesi al Museo Civico Archeologico Michele Petrone.

Oltre a ‘Love is in the Air (Flower Thrower)’ (il lanciatore di fiori) saranno esposte ‘Girl with Balloon’ (la bambina con il palloncino), ‘Bomb Hugger’ (colei che abbraccia la bomba) e l’iconica serie composta da tre giganteschi topi, ovvero ‘Love Rat’, ‘Get Out While You Can’ e ‘Gangsta Rat’.

La mostra seguirà i seguenti orari: a maggio il venerdì, sabato e domenica 17.30-20.30, domenica anche 11-13. Giugno e settembre: dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 22. Luglio-agosto, dal martedì alla domenica dalle 18.30 alle 23.30.