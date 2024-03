Una mostra di modellismo sul Titanic al Museo Civico di Foggia

Prezzo non disponibile

In occasione del 112esimo anniversario dal suo affondamento, il Titanic rivive in una mostra a Foggia. L’appuntamento è da sabato 6 a domenica 14 aprile presso la sala Diomede del Museo Civico di via Arpi.

Si tratta di una mostra di modellismo statico che consisterà in una ricostruzione con manufatti realizzati a mano con materiali riciclabili dal modellista Davide Uricchio. L’esposizione ripercorrerà tutta la storia del celebre transatlantico britannico dalla partenza il 10 aprile del 1912 dall'Ormeggio 44 di Southampton (Regno Unito) alla collisione del 14 aprile contro un iceberg e al conseguente affondamento fino alla scoperta del relitto in fondo all’oceano dopo 73 anni. Ma non solo: si potranno ammirare anche vestiti, valige, giornali e anche un pezzo di carbone originale.

L’inaugurazione è prevista per il 6 aprile alle 11. Gli orari di visita saranno tutti i giorni dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 19.