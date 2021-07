Marco Carta in concerto a Roseto Valfortore

Ferma anche a Roseto Valfortore il tour 'Buena Suerte' di Marco Carta accompagnato dalla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio. In occasione del concerto, il 25 Luglio alle ore 22:00, vi informiamo che per questioni di logistica e di misure di sicurezza, lo spettacolo non si svolgerà più in Piazza Bartolomeo III di Capua bensì a Corso Roma.

Per l'occasione cambia anche la tipologia di partecipazione ossia si potrà assistere al concerto previa prenotazione del biglietto (gratuito) presso la piattaforma online Eventbrite, tutto questo per contingentare gli ingressi, avendo a disposizione, in base all'area, circa 500 posti, in modo tale da garantire le giuste misure anti covid tra cui il distanziamento.

