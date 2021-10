I Tiromancino tornano a Lucera: firmacopie del nuovo album e mini-concerto al Cineteatro dell'Opera

Tiromancino di nuovo a Lucera il 22 ottobre al Cineteatro dell’Opera alle ore 20, in occasione dell’uscita dell’ultimo album “Ho cambiato tante case” (Virgin Records/Universal Music Italia).

Il firmacopie è organizzato dall’associazione culturale Cremeria Letteraria di Lucera e si colloca nel neo-progetto “Salotto di Stelletterarie” che culmina nel Festival Stelletterarie_2022. La serata prevede un’intervista intervallata da alcune tracce live dell’album e il firmacopie, si terminerà con un’apericena offerto dall’associazione.

In questo disco c’è tanta vita vissuta, a partire dal titolo e passando per la dedica “Eccoci Papà” o per “Testaccio Blues”, omaggio al musicista e mentore Roberto Ciotti, scomparso qualche anno fa. Come dice Federico Zampaglione “C’è un mix di quello che ho vissuto, ma non è nostalgia, è il riconoscimento delle radici, di quello che sei”. Tante le collaborazioni presenti nel disco nate da un rapporto di vera stima, come afferma il cantante.

Questo nuovo album è un omaggio alla vita, ai cambiamenti inattesi e alle novità che non ti aspetti, ma anche ai fallimenti che non vorresti incassare, il tutto racchiuso in 12 tracce, tante quante le case romane che il cantante ha cambiato in cinquantatré anni di vita.

