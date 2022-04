'Graffiti e disegni nell'antichità', il laboratorio di 'Archeologica' per i bambini dai 6 ai 10 anni

Martedì 19 aprile, in occasione delle festività di Pasqua, Archeologica s.r.l. in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia, e in particolare con il Museo del Territorio, organizza presso il museo un'attività ludico-didattica dedicata ai bambini da 6 a 10 anni, mirata alla conoscenza delle pitture rupestri nell'antichità.

Presso il laboratorio didattico del Museo del Territorio, in via Arpi 155 - Foggia, martedì 19 aprile alle ore 17.30, si terrà il laboratorio “Graffiti e disegni dell'antichità”.

Guidati da un'archeologa ripercorreremo la storia delle più antiche manifestazioni artistiche dell'uomo, alla scoperta di luoghi, soggetti e significati. I bambini avranno modo di conoscere le tecniche dei primi artisti e sperimentare la pittura “su parete”, esprimendosi con tutta la loro creatività e fantasia.

Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni.

Costo dell’attività 5,00 € pro-capite.

Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form di Google al seguente link:

https://forms.gle/ov9WhNYqkJKfLdu56