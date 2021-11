La casa del Natale 2021

Cari Natalini e care Nataline, la Casa del Natale è pronta ad accogliere i vostri desideri e a far vivere alla città di Foggia un'atmosfera Calda e accogliente.



Quest'anno nasce la collaborazione tra tre belle realtà territoriali: Scuola Primaria e Infanzia plesso "San Lorenzo" - ICS "da Feltre - Zingarelli", Associazione San Benedetto Odv, La Pera Cocomerina Animazione.



Con il sentire condiviso, abbiamo accettato la stessa sfida per proporre e ampliare l'offerta al pubblico anche e soprattutto alla luce degli accadimenti storici, sociali e territoriali. E i tuoi piccoli vivranno un po' il clima natalizio?



Hai ancora poco tempo per non rinunciare ad immergerti un una casa familiare, accogliente, tradizionale.

proprio come te l'aspettavi.



8-11-12-19-22-23 Dicembre 2021

(prenotazioni scaglionate dalle 17.30 alle 20.15)

Incontro di famiglia privato con Babbo Natale



Regalati un'occasione unica. Babbo Natale e gli Elfi tutti per te e per 15 minuti!

Domande, storie, letterine, regali confidenze. In più Babbo Natale ti consegnerà un regalo che ti terrà compagnia durante tutto quest'avvento.

Ti spiegheremo una fantastica mostra sul Natale o sul Presepe e potrai visitare la mostra dei presepi artigianali e i mercatini annessi.

Un incontro imperdibile per te e per tutta la famiglia. L'evento è su prenotazione obbligatoria ed ha un costo pari a 20 euro per famiglia comprensivo di 1 gadget



10-18-20-21 Dicembre 2020

INGRESSO GRATUITO

(dalle 17.30 alle 20.30)



Chiediamo di acquistare un oggetto nel nostro shop

(ne troverete molti anche ad 1 euro).





prenota il laboratorio con gli elfi e soffia le candeline nella casa più “natalosa” di Foggia, chiamaci per info e scopri come trascorrere una festa davvero singolare. Saranno prese tutte le misure di sicurezza anticontagio in materia di covid19 attualmente in vigore. I locali sono sanificati ogni giorno. Gli ingressi saranno contingentati e solo su prenotazione. Si potrà accedere solamente con la mascherina anche per i più piccoli. Potranno esserci tempi di attesa. Per ogni maggiore info, prenotazioni e chiarimenti contattare il 3298089636 (Cristian). Il programma può subire variazioni.