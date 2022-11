Progetto formativo ITS nel settore Agri-food: 74,5% di occupazione ad un anno dal diploma

Orario non disponibile

Se desideri proseguire gli studi e acquisire competenze tecniche per inserirti più facilmente nel settore AGRI FOOD, potrà interessarti conoscere questo progetto formativo ITS. "Tecnico Superiore del Marketing Digitale, E-Commerce e Vendita di prodotti Agroalimentari". Il corso di Formazione è organizzato dalla Fondazione ITS AGROALIMENTARE PUGLIA, è rivolto a DIPLOMATI SENZA LIMITE DI ETA' ed è totalmente gratuito.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di attuare strategie di Marketing online e offline. Inoltre, sarà in grado di scegliere e gestire piattaforme di commercio elettronico per il food, monitorare tutte le fasi di vendita e scegliere gli strumenti digitali più efficaci.

Il corso ha una durata di 2000 ore di cui 800 di stage, è gratuito, e al termine del corso potrai conseguire un diploma di alta specializzazione tecnica rilasciato dal Ministero dell’Istruzione.

La didattica è di tipo laboratoriale, finalizzata a conseguire competenze spendibili nel mondo del lavoro ed il 60% della docenza è realizzata da professionisti del settore.

Il 74,5% dei diplomati ITS - Sistema Agroalimentare, trova lavoro a solo un anno dal diploma (dato Monitoraggio INDIRE anno 2022).

Se sei interessato a una formazione esperienziale e ti affascina il settore del Marketing digitale hai l'opportunità di frequentare un corso con sede a Foggia. presso la sede di Enac Puglia.

Compila il form di pre-iscrizione al link https://forms.gle/ 7Qq1ufB5C2PyzdGr5.

Per maggiori info consulta il sito web www. itsagraolimentarepuglia.it o chiama la segreteria della Fondazione ITS AGROALIMENTARE PUGLIA 0804312767.