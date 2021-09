il pane, lievito per l'inclusione

Sarà dedicato al pane e ai prodotti da forno ‘Lab Lievito', il terzo appuntamento di Off- Role, progetto di agricoltura sociale finanziato dal GAL Daunia Rurale 2020, in programma oggi 22 settembre alle 17.00 presso la casa dei Gelsi di Chieuti. L’evento, organizzato dall’azienda agricola biologica Sanabea che coltiva e trasforma pasta con il grano Senatore Cappelli, sarà l’occasione per presentare i 13 laboratori sulla panificazione di inclusione che partiranno ad ottobre proprio nell’azienda di Chieuti.



‘Insieme agli altri partner del progetto – spiega Costantina Tavani, titolare dellazienda Sanabea- porteremo bambini, ragazzi e malati di alzheimer nelle nostre aziende per far toccare con mano ciò che facciamo quotidianamente e per far capire loro le fasi di coltivazione e trasformazione. Solitamente siamo sempre nascosti nelle nostre attività e veniamo fuori con i nostri prodotti, che però spesso non vengono raccontati. Grazie a questo progetto invece usciamo finalmente allo scoperto, raccontando noi stessi e il nostro territorio. Lavorare insieme ad un gruppo di aziende virtuose dell’Alto Tavoliere rende tutto davvero molto stimolante”.



Al LAB Lievito parteciperanno, oltre al sindaco di Chieuti Diego Iacono e alla Presidente del GAL Daunia Rurale 2020 Pasqua Attanasio, anche Pascal Barbato, CEO di Fulgaro Panificatori, con un interessante e contemporaneo intervento sull'umanesimo del pane fatto di tradizione e futuro. Interverrà anche la dietista Marianna Del Pinto specializzata nell'educazione alimentare sostenibile ed etica.



Si parlerà di app e servizi digitali per la promozione culturale con Bianca Iafelice, una delle fondatrici di Trawellit, startup innovativa foggiana, vincitrice del programma Bravo Innovation Hub “+Turismo +Cultura”, strumento creato per accelerare il processo di crescita delle imprese del turismo e cultura più innovative del Mezzogiorno. Sull’importanza delle piccole aziende rurali come veicolo di promozione territoriale si soffermeranno invece i fratelli Valentina e Andrea Pietrocola, autori del blog 'La cucina del fuori sede' da cui è nato MARAKI, un foodlab in cui la trasformazione del blog culinario diventa impresa.



La serata si chiuderà con uno showcooking a cura di Sanabea e Posta Faugno (Capofila del Profetto OFF Role), con una degustazione a base di eccellenze gastronomiche selezionate dall’Aps Only Food e con cocktail a km0 miscelati dai barman di Apulia Cocktail Experience, professionisti nella realizzazione di drink con prodotti del territorio.



‘LAB LIEVITO’ arriva dopo il successo dei due eventi sull’oliva peranzana e sul torcinello, organizzati da Fattoria Rovello e Masseria Difensola, partner del Progetto. Off Role tornerà venerdì 24 con il ‘LAB FERMENTO’ dedicato al VINO IGP della Daunia. L’evento si svolgerà alle 17.00 presso l’azienda Posta Faugno di San Paolo di Civitate.

