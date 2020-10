Trawellit: una giornata alla scoperta di Candela e Stornara

A Candela non c'è solo la "Casa di Babbo Natale" ma anche paesaggi mozzafiato, e Stornara, rinomata per le eccellenze agroalimentari, è anche punto di riferimento per gli appassionati di Street Art.



Con un tour esperienziale che coinvolgerà i 5 sensi scopriremo la Puglia meno turistica dove comunità autentiche si impegnano costantemente per il proprio Territorio.



Oltre al pranzo presso il ristorante Borgo Antico Club Village l'esperienza sarà accompagnata da una degustazione di prodotti locali offerta dalla ditta di Candela Agrigiò.



Insieme svolgeremo attività sui 5 sensi quali:

- Tatto: laboratorio di preparazione pasta fresca;

- Vista: panorami ed architetture di Candela;

- Udito: laboratorio sulla musica della tradizione locale;

- Gusto: pausa “Tarallucci e Vino”;

- Olfatto: Giardino delle erbe di Michelina;

- Stramurales: Museo diffuso di Arte Urbana



ORARI:

Stadio Pino Zaccheria dalle ore 8:30 alle ore 17:30.



SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- pranzo

- aperitivo

- 5 laboratori esperenziali

- assicurazione



COSTI

€ 32 a persona.

Per i bambini dai 3 ai 13 anni il costo è di €25

Per i bambini da 0 ai 2 anni è GRATIS.



DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 07 novembre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



AUTO:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante, circa 110 km totali.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dalla Pro Loco Candela, Stornaralife a.p.s. e Delegazione FAI Foggia, e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia.