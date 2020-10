'Trawellit': una giornata alla scoperta di Cagnano Varano e Vico del Gargano

Il colore bianco e l'urbanistica labirintica accomunano Cagnano Varano e Vico.



La prima, sul lago omonimo, offre sterminati paesaggi lacustri, grotte sacre e chicche di street art; la seconda, annoverata tra i borghi più belli d'Italia, stupisce per i vicoli luccicanti di intonaco, come il "vicolo del bacio" e le ardite architetture arroccate.



A completare questo salto nella vita lenta del paese, sarà il pranzo con prodotti locali e rigorosamente a Km0, presso il ristorante Catamè, a Cagnano Varano.



Insieme visiteremo:

- Grotta di San Michele;

- Murales di Caktus&Maria;

- Chiesa di Santa Barbara;

- Centro storico Cagnano Varano;

- Centro storico di Vico del Gargano.



ORARI:

Stadio Pino Zaccheria di Foggia alle ore 08:00, rientro ore 18:30.



SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- pranzo

- assicurazione

COSTI

€ 32 a persona.

Per i bambini dai 3 ai 13 anni il costo è di € 25.

Per i bambini da 0 ai 2 anni è GRATIS.



DISPONIBILITA':

Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 17 ottobre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



AUTO:

Gli spostamenti sono a carico di ciascun partecipante, circa 220 km totali.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dalla ProLoco Cagnano Varano e Delegazione FAI Foggia, e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.