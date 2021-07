Arriva a Foggia il progetto 'Amami': campioni dello sport e dello spettacolo protagonisti alla Figc per dare un "Calcio alla violenza"

Arriva a Foggia il progetto Amami, iniziativa nazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e la violenza di genere.

L’importante progetto sarà illustrato alla città nel corso di una partita amichevole benefica di calcio che si terrà domenica 1 agosto, alle ore 21, nel Campo della Figc di Foggia, nel rispetto delle normative di prevenzione e contenimento della pandemia da covid-19.

L’appuntamento foggiano rientra nel progetto “Amami”, ideato dal promoter Nino Capobianco, capo ufficio stampa già del Premio Internazionale “Padre Pio” e attualmente della “Befana del Poliziotto”. È patrocinato dall’associazione Argos Forze Di Polizia (una onlus che ha uno scopo di promozione sociale e culturale, di formazione degli appartenenti alle forze di polizia e generalmente degli appartenenti alle forze armate, per fornire una visione più ampia e precisa sui fatti che riguardano la geopolitica, la sicurezza,) e dalla S.S. LAZIO.

Tra le iniziative già organizzate, il lancio della canzone che ha dato il nome al progetto, “Amami”, appunto, scritta ed interpretata dagli “Abba the Best”, una band che si ispira al celebre gruppo pop svedese e che ha voluto trattare nel brano un tema delicato e di grandissima attualità.

Il brano è stato ufficialmente presentato nel corso di una conferenza stampa tenuta nel marzo scorso, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, alla presenza di importanti esponenti del mondo dello sport (c’era il Presidente della Lazio Claudio Lotito), della politica (il Senatore Maurizio Gasparri e importanti rappresentanti della Regione Lazio), della Stampa (lo storico cronista Ezio Luzzi) e dello spettacolo (a moderare l’incontro è stata chiamata Anna Falchi).

Il 14 giugno scorso, poi, i protagonisti del progetto sono stati premiati nel Salone d’Onore della sede del Coni di Roma per l’impegno a favore di una causa così nobile. Anche in quell’occasione, sono intervenuti personaggi importanti: oltre al Presidente del Coni Malagò, anche quello che sarebbe diventato, di lì a poco, il nuovo allenatore del Foggia, ovvero mister Zdenek Zeman, ed il noto DJ internazionale Faber Killer, conosciuto come il" Signore della Tecno".

L’evento di Foggia sarà il primo di un tour che toccherà gli altri capoluoghi di provincia della Puglia ed altre importanti città del Mezzogiorno, sempre con l’obiettivo di fondo della lotta alla violenza sulle donne e alla violenza di genere.

L’ingresso alla gara sarà possibile a fronte di un’offerta di 5 euro –saranno ammessi spettatori fino ad un numero che permetta di mantenere le distanze previste dalle disposizioni anticovid- che contribuirà ad una raccolta fondi che è destinata a finanziare centri di assistenza delle donne vittime di violenza.

La partita sarà dedicata alla memoria delle donne della Capitanata vittime di femminicidio, come la sanseverese Roberta Perillo, uccisa dall’ex fidanzato l’11 luglio 2019, o Giovanna Traiano, assassinata a Foggia dall'ex marito il 21 febbraio del 2003, o la foggiana Carmela Morlino, uccisa dall’ex marito il 13 marzo 2015. Proprio nel loro ricordo, il soprano Antonella Salvatore intonerà prima della partita l’Inno di Mameli.

Sempre prima di iniziare la manifestazione, il giovane cantautore Dorè presenterà in anteprima nazionale il brano “Uno splendido sogno”, dedicato al calcio, che sarà riproposto anche a settembre in occasione della mostra del Cinema di Venezia.

Tra il primo e il secondo tempo, invece, gli “Abba the Best” canteranno il brano “Amami” che invita proprio alla riflessione.

Il match amichevole vedrà di fronte:

- Argos Soccer Team Forze di Polizia, che schiera campioni dello sport del calibro di Stefano Tacconi, di Vincenzo Maenza (due ori e un argento alle Olimpiadi, oltre a due titoli mondiali ed uno europeo nella lotta greco-romana), di Francesco Damiani (medaglia d' argento alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e già campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBO), di Nino La Rocca (già campione europeo della categoria dei pesi welter e sfidante per la corona mondiale), di Loris Stecca (già campione del mondo dei pesi supergallo WBA);

- Rappresentativa International DJ, composta da Disk Jockey di fama nazionale ed internazionale (Ringo, Tomas Damiani, Gianni Parrini, Faber Killer, DJ Osso di Rai Radio Due, DJ Panda, DJ Hania, Marco Bismark, Angelus Marino) e da artisti (Moreno, il rapper che vinse la dodicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”; Antonio Maggio, vincitore Festival San Remo Giovani nel 2013; il grande Valerio Zelli, degli “Oro”, ormai foggiano d’adozione; il cantautore Roberto Scozzi, alias “Anonimo Italiano”; l’attore Nicolò Centioni, noto per il ruolo di Rudy nella fiction tv “I Cesaroni”). A dirigerli, dalla panchina, un altro celebre foggiano d’adozione: Fausto Leali.

Altri testimonial del progetto, come Albano, Anna Falchi, Daniela Fazzolari (la Anita Ferri della fiction tv “Centrovetrine”), l’olimpionico di scherma Stefano Pantano (che è impegnato come cronista Rai alle Olimpiadi di Tokyo), non potranno intervenire ma non faranno mancare il loro sostegno, nel tempo, al progetto “Amami”. Anche Pio e Amedeo e Rino Gattuso erano stati contattati per intervenire a Foggia ma non hanno potuto dare la disponibilità per impegni di lavoro.

Non mancheranno sorprese dell’ultima ora, viste le disponibilità “con riserva” date da altri prestigiosi esponenti del mondo dello spettacolo e anche della politica: queste saranno rivelate solo la sera della partita.

Il rinfresco e la premiazione post-partita si svolgeranno presso il centro sportivo Veltra di Gianni Cagiano.

Partner per la comunicazione della partita benefica saranno Atlasorbis.it, giornale telematico dell’Associazione ARGOS; Radio Zeus; ElleRadio e TeleFoggia.

L’obiettivo è importante e l’auspicio è che la città di Foggia saprà confermare la generosità dimostrata in ogni appuntamento con gli eventi organizzati a favore di cause meritevoli del sostegno del pubblico.

