A Foggia una settimana di eventi per famiglie in villa

Dal 22/08/2023 al 30/08/2023

L’estate foggiana per le famiglie è in villa. Dal 22 al 30 agosto, infatti, la villa comunale ‘Karol Wojtyla’ ospiterà una serie di spettacoli ad ingresso libero per grandi e piccini. Si parte martedì 22 alle 21 con ‘Gaberscik - Teatro canzone di Gaber’ a cura della Bottega dell’Attore, un affascinante viaggio nella musica degli anni Settanta attraverso l’arte di uno dei suoi maggiori esponenti, ovvero Giorgio Gaber.

Mercoledì 22 alle 21 concerto di giovani talenti che interpretano brani di diversi generi musicali accompagnati dall’orchestra ‘Suoni del Sud’. Giovedì 24 agosto alle 19 appuntamento con il ‘Foggia Summer Kids Fest’ a cura della Pro loco. Si tratta di uno spettacolo rivolto ai più piccoli con esibizioni di magia, giocolieri, artisti di strada e personaggi animati della Disney. E’ prevista anche la realizzazione di percorsi ginnici praticabili da tutti.

Domenica 27 serata a ritmo di latin jazz e cha cha cha con ‘Rumbatà Project’, mentre lunedì 28 la compagnia Palcoscenico metterà in scena uno dei capolavori di Eduardo Scarpetta, ovvero ‘Il medico dei pazzi’. L’estate in villa si concluderà con ‘Una notte da mito’, una divertente commedia del ‘Teatro del Pollaio’ che prende spunto dai miti greci. Lo spettacolo è caratterizzato da creazioni in cartapesta e gommapiuma, quali burattini e pupazzi a grandezza naturale, che interagiscono con il pubblico.