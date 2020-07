Una serata dedicata a Enrico Caruso: in villa l'omaggio al leggendario tenore

L'associazione Bel Canto è lieta di invitarvi allo spettacolo che andrà in scena venerdì 31 luglio alle ore 21 presso la Villa comunale di Foggia nell'ambito dell’ampio cartellone del Foggia Estate 2020 Città di Foggia fortemente voluto dal Sindaco Franco Landella e dall’Assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani.



Con lo spettacolo 'Enrico Caruso la leggenda di una voce' va in scena La vita del grande tenore, dagli esordi musicali nella Napoli di fine ‘800 fino ai successi artistici in America, da cantante-posteggiatore nei locali cittadini a star internazionale rivissuta attraverso il filo rosso della traccia lasciata dalla immortale canzone di Lucio Dalla 'Caruso'.

Il monologo, attraverso le parole del grande tenore che si confessa in prima persona a poche ore dalla morte, raccontano il suo flusso di coscienza, gli esordi, la fame, alla fortuna, i rapporti sentimentali con le donne della sua vita, la tragicità e la vergogna del tradimento della prima moglie e l’amore salvifico e tenero con la seconda moglie, il tutto senza rinunciare a colpi di scena e a momenti di simpatia legati ad aneddoti gustosi. Spettacolo scritto e interpretato dall’attore Nazario Vasciarelli, accompagnato dal tenore, M° Costantino Minchillo e dal pianista M° Michele Solimando che scandiranno per capitoli la narrazione della vita del grande tenore con l'esecuzione di brani musicali tratti dal repertorio di Enrico Caruso, classici napoletani e lirici.



Prenotazione gratuita su Eventbrite.it.