Foggia: gli appuntamenti della Settimana Santa

Ricco il calendario di appuntamenti in Cattedrale che accompagneranno i Foggiani durante la Settimana Santa in attesa della festa della Pasqua 2024.

Si inizia mercoledì 27 alle 18.30 con la Santa Messa animata dalla Cappella Musicale Iconavetere diretta dal maestro Agostino Ruscillo, mentre giovedì 28 alle 19 appuntamento con la messa ‘In Coena Domini’.

Il Venerdì Santo comincerà con le lodi mattutine alle 9 per poi continuare alle 16 con la celebrazione della Passione di Cristo animata dalla Cappella Musicale Iconavetere diretta dal maestro Agostino Ruscillo. Alle 18.30 prenderà il via uno dei momenti più suggestivi e partecipati della Settimana Santa, la via Crucis. Questo l’itinerario: via Arpi, via Fuiani, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Dante Alighieri, corso Garibaldi. La processione terminerà in piazza XX settembre con il messaggio dell’Arcivescovo Monsignor Giorgio Ferretti e il tradizionale ‘incontro’ dell’Addolorata con il Cristo morto.

Sabato 30 alle 9 si terrà la celebrazione delle letture e delle lodi mattutine mentre la veglia pasquale prenderà il via alle 22.

Per quanto riguardo l’accesso a piazza XX settembre nella giornata di venerdì, i varchi saranno aperti alle 18 e interesseranno via Angiolillo e vicolo Palazzo, corso Garibaldi (lato Palazzo Dogana e lato via Dante Alighieri) e corso Cairoli (solo per disabili in carrozzina con accompagnatore e stampa accreditata).