La meravigliosa voce di Fiorella Mannoia incanta i foggiani: da 'I treni a Vapore' a 'Sally', grande spettacolo in Piazza Cavour

Dopo un anno di attesa finalmente una delle più grandi interpreti italiane è salita sul palco allestito in Piazza Cavour per il tradizionale concerto di Ferragosto. Con 'I treni a vapore', meraviglioso brano scritto da Ivano Fossati, Fiorella Mannoia si è presentata al pubblico foggiano presente in Piazza Cavour.

Una serata di grande musica, durante la quale la cantante romana ha eseguito i suoi più grandi successi, da 'Caffè nero bollente' a 'Sally' (scritta da Vasco Rossi). Non sono mancati gli omaggi a Franco Battiato, con una speciale versione voce e piano de 'La cura' e a Gino Strada, ricordato attraverso l'esposizione di un manifesto consegnatole da una ragazza e con un appello a sostenere 'Emergency'.