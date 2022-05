La graffiante voce di Fausto Leali a Vieste: concerto nel piazzale della Marina Piccola

Indirizzo non disponibile

Sarà Fausto Leali il protagonista musicale scelto dal Comune di Vieste per la festività di Sant'Antonio. L'artista bresciano lunedì 13 giugno alle ore 22. Nel piazzale della Marina Piccola si potranno ascoltare i suoi più grandi successi, da "Mi manchi" a "Deborah", passando per "Io amo", "A chi", e "Ti lascerò", brano che gli valse la vittoria del Festival di Sanremo nel 1989, in coppia con Anna Oxa.