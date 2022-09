Enrico Ruggeri in concerto a San Marco in Lamis

Sarà Enrico Ruggeri l'ospite musicale della Festa patronale in onore di San Matteo nel comune di San Marco in Lamis. Il cantautore milanese si esibirà nella villa comunale mercoledì 21 settembre a partire dalle ore 21.30. A seguire, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Nato il 5 giugno del 1957, Ruggeri ha all'attivo ben 28 album in studio, l'ultimo dei quali ('La Rivoluzione'), pubblicato quest'anno. Tanti i successi, prima come frontman dei Decibel (da 'Polvere' a 'Contessa'), poi come solista ('Il portiere di notte', 'Peter Pan', 'Bianca balena', 'Gimondi e il cannibale', 'Primavera a Sarajevo', 'Nessuno tocchi Caino', 'Rien ne va plus').

Nella sua lunga carrierra vanta undici partecipazioni al Festival di Sanremo (l'ultima, nel 2018), e due vittorie (nel 1987 con 'Si può dare di più' insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi, e nel 1993 con 'Mistero'). Ricca anche la produzione come autore. Suoi i testi di 'Quello che le donne non dicono', portata al successo da Fiorella Mannoia, e 'Il mare d'inverno' di Loredana Bertè.