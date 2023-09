Enrico Ruggeri in concerto sui Monti Dauni: grande chiusura per la festa patronale di Castelnuovo della Daunia

Sarà un grande nome della musica italiana come quello di Enrico Ruggeri l'ospite musicale che chiuderà la tre giorni di Festa patronale in onore della Madonna della Murgia e di San Placido Abate a Castelnuovo della Daunia, in programma da giovedì 14 a sabato 16 settembre.

Il noto artista si esibirà accompagnato dai The Supersonics sabato 16, alle 22, nella bellissima cornice di piazza Plebiscito. A seguire, lo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta 'Pirodaunia srl'. Ricco come ogni anno il programma di eventi, con quello religioso (iniziato il 6 settembre) che vedrà il momento clou nella giornata di venerdì 15 settembre con il consueto rito della consegna delle chiavi della città al simulacro della Vergine, da parte del sindaco di Castelnuovo, che precederà la processione per le vie del paese.

Sempre nella giornata di venerdì è in programma al mattino la celebre Fiera di merci e bestiame, giunta alla 204esima edizione, accompagnata dal giro bandistico e dal matinée musicale della banda “Città di Noicattaro”, che si esibirà anche in serata con il Gran Concerto Bandistico alle 22. Il programma civile della festa inizierà però giovedì 14 settembre quando piazza Plebiscito sarà già scenario di grande musica, con “Le Nuvole in concerto”, tributo a Fabrizio De Andrè.