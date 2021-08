A Torremaggiore la settima edizione dell'Eco-Festa contadina

Prezzo non disponibile

Rivedere i costumi degli avi, assaporare i prodotti tipici locali, vedere foto d’epoca, vedere gli attrezzi usati dai nostri nonni, il tutto accompagnato da musica e luci, il tutto con una doverosa attenzione all’ambiente - ovviamente nel rispetto delle norme anticovid -. Questa è la sintesi della Eco-Festa Contadina, giunta alla 7° edizione, in programma sabato 28 agosto, a partire dalle ore 19:00, nella Villa Comunale di Torremaggiore. La manifestazione ideata dalla Confraternita di Misericordia di Torremaggiore è diventata un appuntamento imperdibile per appassionati e comuni cittadini che hanno la possibilità di vivere qualche ora tra il rumore del fabbro, gli odori degli animali domestici e assaporare piatti antichi.

Negli anni l’iniziativa ha coinvolto diverse associazioni ed Istituzioni locali che arricchiscono la Festa, quest’anno vi parteciperanno: le sezioni comunali di Anffas, l’AVIS, AVO, Croce Rossa Italiana, il Circolo Legambiente “ Torremaggiore Mia”, l’Associazione Borgo Antico, la Fattoria Akira, l’Associazione Mirko Valerio Emanuele, gli Sbandieratori e Musici “Florentinum”, l’Azione Cattolica delle Parrocchie Santa Maria della Strada e San Nicola, Residenze creative “Manaùia”, e l’ Istituto Comprensivo "via Sacco e Vanzetti".

Arricchiranno la serata:

- i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “via Sacco e Vanzetti” accompagnati dal prof. Alfonzo con una rappresentazione conclusiva del laboratorio estivo di "teatro-yoga" una storia raccontata attraverso figure, ombre e coreografie in chiave olistica;

- il gruppo musicale "I Cantori Paesani";

- Andrea Maiorano e le sue poesie;

- il gruppo musicale in concerto "l'ultimo Cantastorie Matteo canta Matteo" con Matteo Grifa.



La Festa Contadina è diventata Eco, intraprendendo un percorso di rispetto dell’ambiente nella infatti serata vengono usate solo stoviglie compostabili e serviti prodotti. locali.

Anche questa edizione della Eco-Festa Contadina è inserita nel programma di TorrEstate ed è Patrocinata dal Comune di Torremaggiore.

Per informazioni basta consultare la pagina Facebook: Misericordia di Torremaggiore.