Diversamente felice, a Stornara e a Foggia l'incontro con lo scrittore autistico Federico De Rosa

'Chiedimi se sono felice'. È questo l’invito che coinvolgerà docenti, famiglie e associazioni agli incontri con Federico De Rosa, blogger e scrittore autistico,che si terranno sabato 3 dicembre 2022 a Stornara, alle ore 10,30 presso il Centro Polifunzionale, e a Foggia, alle 16 nell’auditorium dell’istituto dell’Ics Vittorino Da Feltre-Zingarelli. Facendo seguito all’evento online, organizzato lo scorso 11 aprile, Federico parteciperà in presenza all’incontro e dialogherà, rispondendo per iscritto alle domande dei presenti, per promuovere la conoscenza dell’autismo.

Come si legge nel suo blog, "Mi chiamo Federico e sono una persona autistica. Il mio intento è quello di mostrare che una persona autistica può essere capace di un pensiero neurodiverso che può dire al mondo anche cose totalmente nuove. L’autismo è una risorsa capace di produrre un valore particolarissimo, direi unico”.

Attraverso la neurodiversa narrazione del mondo, il focus dell’incontro sarà la Felicità,intesa come condizione di benessere negli ambienti di vita e di costruzione di relazioni umane significative. Nell’ultimo articolo pubblicato su Repubblica Federico scrive “Temo che considerate il vostro modo di essere persone come l’unico giusto e aperto ad una felicità possibile e quindi siccome io sono radicalmente diverso, ossia autistico, allora ne desumete che necessariamente sono infelice”, e così ci suggerisce la sua ricetta per la felicità, anzi un vero e proprio Manifesto per essere Diversamente Felice.

L’evento, che si aprirà alle 10,30 a Stornara, in collaborazione con la Rete Scuole della Felicità e l’Anpis , è stato organizzato dall’Ic 'Giovanni Paolo I' e dall’Amministrazione Comunale di Stornara, con il patrocinio dell’Arci e di Stornara Smart, sponsor la Massarìa e la Caffetteria Bloom. Dopo i saluti istituzionali della Provveditora, Aida Tatiana Episcopo, della DS, Matilde Iaccarino, e della Vicesindaca Brigida Andreano, le associazioni del territorio, i docenti e le famiglie dialogheranno con Oreste e Federico De Rosa. È previsto un momento musicale con Giuseppe Fabrizio e Rosario Monaco.

Nel pomeriggio alle 16 i docenti, le famiglie e le associazioni di Foggia parteciperanno all’incontro con Federico. Dopo i saluti istituzionali di Lucia Melchiorre dell’Associazione Ifun,di Mariano Laudisi, ideatore della Rete Scuole della Felicità, di Lucia Gaeta , DS dell’IC Vittorino Da Feltre-Zingarelli, di Ida lasalandra, Ds della Scuola Media Murialdo e di Irene Sasso, Ds dall'Itis Notarangelo Rosati ,in collaborazione con l’associazione Iaco di Foggia che allieterà l’evento con una performance musicale, si terrà il dibattito con lo scrittore.