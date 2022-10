Al Cus Foggia una grande festa dedicata agli sport non convenzionali e tradizionali

È tutto pronto per la grande festa in programma sabato 22 ottobre, dalle 15:30 in poi, presso gli impianti del Cus Foggia, in Via Napoli 109.

La manifestazione dedicata agli sport non convenzionali e agli sport tradizionali chiuderà il Progetto Sponci, iniziativa realizzata dal Centro Universitario Sportivo di Foggia e dall’Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità dell’Università di Foggia. Obiettivo del progetto, la promozione della pratica sportiva come attività educativa di socializzazione ed integrazione, rivolta a tutti, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani inattivi, disabili e immigrati.

Questo il programma delle gare previste sabato pomeriggio all’interno del complesso polisportivo cussino.

SPORT NON CONVENZIONALI:

Kin-Ball

Sitting Volleyball

Ultimate Freesby

Baskgoal

SPORT TRADIZIONALI:

Tiro alla fune

Battaglia della peteka

Ruba bandiera

Corsa a tre gambe

I 4 cantoni

Tiro a segno

Corsa con i sacchi.

All'evento sarà presente l’Associazione “Sbandieratori e Musici Città DI Lucera”.

L’iscrizione può essere formalizzata gratuitamente entro il 20 ottobre presso la Segreteria del Cus Foggia, ubicata in Foggia alla Via Napoli n.109, presentando:modulo di iscrizione alla gara; certificato medico per attività sportiva non agonistica (in corso di validità); modello di tesseramento Cusi; documento attestante l’iscrizione all’Università di Foggia (solo per gli studenti universitari) per l’anno accademico in corso (certificato di iscrizione all’Università di Foggia, libretto universitario con timbro aggiornato, ricevuta di versamento delle tasse universitarie).

I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 5 e i 99 anni.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria C.U.S. Foggia A.S.D.

Via Napoli n. 109- 71122 Foggia

Tel. 0881.716923; e-mail: segreteria.cusfoggia@unifg.it