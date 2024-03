La città di San Severo raccontata attraverso l'arte

Si chiama ‘San Severo in Arte’ ed è la rassegna, nata da un’idea di Nazario Tartaglione e Lello Minchillo, che vuole raccontare la città e il territorio attraverso artisti e autori. L’appuntamento è per lunedì 25 marzo presso il Magazzino Bianco – Galleria d’Arte a partire dalle 20.30. Ci saranno il fotografo Antonio Soimero con una mostra fotografica in proiezione dedicata a San Severo tratta dal suo decennale archivio di pellicole d’arte, il pittore e musicista Lello Minchillo con mostra permanente e momenti musicali, e l’autrice torremaggiorese Angela De Cesare che parlerà de ‘‘U Cudacchie’, volume sul cuore antico di Torremaggiore.

Con loro la guida turistica Giuseppe dell’Oglio che racconterà del misterioso Castello di San Severo svelandone segreti e curiosità, e la musica e il cabaret di Nazario Tartaglione. Non mancheranno brani tratti da ‘Il Canzoniere di San Severo’ insieme ad alcune proiezioni di video musicali dedicati. Previste anche degustazioni. L’ingresso è gratuito.

“Il ruolo degli artisti per ogni terra deve essere ribadito – spiegano gli artisti in una nota congiunta – e incontri come questo servono a ritrovare il valore centrale delle arti, di identità e narrazione, contribuendo ad avvicinare i concittadini ad una bellezza unica, quella che racconta la propria città. Le opere come delle maddalenine, capaci di risvegliare il tempo perduto per dar vita ad un’intermittenza del cuore, un ponte tra passato e presente sempre più necessario”.