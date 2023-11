'Radihotel ‘70', il libro di Antonino Cilenti presentato a San Paolo di Civitate

Venerdì 24 novembre alle 19.30, presso la sala consiliare del Comune di San Paolo di Civitate, Antonino Cilenti presenta il suo libro 'Radihotel '70 - Anime d’altri tempi'. L'evento, organizzato da Radio Albatro in collaborazione con il centro culturale internazionale 'The Slow Side', è patrocinato dal Comune di San Paolo di Civitate e sarà moderato dal direttore artistico di Radio Albatro, Ciro Saragnese.

Radihotel '70 è un romanzo che ci porta indietro nel tempo, nella magica atmosfera degli anni '70. Antonio, dopo anni di lavoro in fabbrica, realizza il suo sogno di diventare insegnante di lettere. La sua prima esperienza si preannuncia fantastica grazie alla passione per la musica e la cultura degli anni '70 che condivide con la sua classe di undici ragazzi dell'Istituto Superiore di Città. La loro passione li spingerà oltre, quando scoprono di avere ereditato, da un loro compagno di classe scomparso, una vera e propria radio libera, che chiameranno Radihotel '70. La programmazione della radio e le lezioni in classe, insieme alla forte amicizia che si instaura tra Antonio e i suoi alunni, sembra aggredire il tempo senza che nessuno se ne accorga. Ma la vita riserva imprevisti, come l'anoressia che torna a colpire una delle alunne, la quale parte per la Sierra Leone nella speranza di guarire grazie a un'esperienza forte. Dopo un'improvvisa tragedia, Radihotel '70 rischia di chiudere per sempre; in ogni caso, la radio continuerà a trasmettere antiche emozioni come una fenice che risorge dalle proprie ceneri.

Il romanzo ci insegna come le nostre passioni e le nostre amicizie possano darci la forza di andare avanti e di superare anche i momenti più difficili della vita.

L’autore è Antonino Cilenti, nato a Melfi una mattina di fine luglio durante i fantastici anni settanta. La sua primavera letteraria si consuma già nel 1996 con la raccolta di versi, "L’Infinito al Sol Levante" alle cui poesie fanno da sfondo l’esperienza intima leopardiana e le suggestioni dei Maledetti Francesi. Nel 2003 è finalmente dottore in Lettere Moderne e ad ottobre del 2006 ha inizio la sua esperienza d’insegnamento, tuttora in corso.

L’amore per la parola scritta lo porta, negli anni, a collaborare con alcune testate giornalistiche, ma soprattutto a riempire i suoi cassetti di innumerevoli scritti. La sperimentazione letteraria, magica commistione di poesia e prosa, e la grande passione per la musica, soprattutto per i fenomeni rock anni sessanta/settanta inglesi e americani muovono i suoi passi.

E’ possibile acquistare “Radihotel ‘70” sugli store on line (Amazon, IBS, Feltrinelli) e su madeinbook.it.