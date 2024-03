Gli youtubers foggiani Dani e Robbi alla Ubik per un firmacopie

Dani e Robby, i due amatissimi youtuber da quasi un milione di followers, incontrano per la prima volta il giovanissimo pubblico della loro città di origine per rendere uniche le copie del loro nuovo libro dal titolo ‘A caccia di guai - Le avventure ufficiali di Dani e Robbi’. Appuntamento per sabato 30 marzo alle 16 negli spazi della libreria Ubik. L’ingresso è libero.

Il libro. Dani e Robbi sono una coppia felice e innamoratissima, che condivide tutto: dalla passione per le challenge, a quella inesauribile per i dolci. Ma una brutta sorpresa è in agguato: un giorno, in Tv e sui giornali iniziano a comparire notizie di guai terribili che stanno accadendo in varie città e il colpevole sembra essere… Robbi! La stessa Dani non sa più a cosa credere: d’altronde il cattivo ripreso dalle telecamere a riempire i canali di Venezia di schiuma, a imbrattare le opere d’arte di Firenze o a far sparire tutte le pizze da Napoli, ha proprio la faccia di Robbi.

Per fortuna una misteriosa ragazza, insieme al suo furetto domestico, accorre in aiuto dei ragazzi: ha un’idea di chi possa essere il vero colpevole e, soprattutto, ha un piano per smascherarlo. In una corsa contro il tempo, Dani e Robbi dovranno risolvere il mistero e sventare i piani del cattivo cheli vuole dividere, per salvare Robbi dalle accuse e far sì che l’amore trionfi.