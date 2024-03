Giuliana Facchini presenta il suo nuovo romanzo 'Bar Einstein'

Martedì 26 marzo alle 18 Giuliana Facchini (vincitrice del Premio Rodari e scrittrice affermata di young adult, seconda voce finalista di questa IX edizione di ‘Leggo Quindi Sono’, premio ‘Le giovani parole’), presenta il suo libro ‘Bar Einstein’ (Giralangolo, 2023) nei rinnovati spazi della Civica Pinacoteca Il 900.

‘Bar Einstein’. Edo vive in una casa colonica vicino al fiume, in una zona verde alla periferia di una grande città. Trilla, Ester, Giaco e Sunshine sono i suoi “fratelli acquisiti”: frequentano tutti la seconda superiore e abitano insieme alle rispettive famiglie. In città li chiamano la comune per quel modo strano che hanno di impostare la quotidianità: tutto in condivisione, dalla gestione al ricavato.

Quando nella classe di Edo arriva Sasha, una nuova compagna, lui ne è subito attratto; non sono solo gli occhi chiari e i capelli rossi a colpirlo, ma soprattutto il fatto che ogni giorno, uscita da scuola, prenda l’autobus in direzione del quartiere malfamato. Cosa la attira in quella zona? Edo decide di seguirla. Scopre così che Sasha aiuta il gestore di un locale dal nome curioso, il Bar Einstein: è un vecchio ritrovo frequentato da personaggi originali quanto il suo arredamento fatto di mobili recuperati, ritagli di giornale, locandine di vecchi concerti e decine di foto di una donna bellissima…