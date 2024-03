A Carlantino presentazione del libro 'Donne della Resilienza' di Francesco Bertazzo

Si terrà venerdì 29 marzo alle 11 nell’Auditorium Colucci di Carlantino, la presentazione del libro ‘Donne della Resilienza’ scritto da Francesco Bertazzo. Il volume, che fa parte della collana ‘Testimoni del Novecento’, è una raccolta delle testimonianze di donne ai margini della storia corredate da interviste a cura di Giuseppe Millozzi. Un vero e proprio viaggio nella storia del Novecento italiano visto da un’ottica femminile. L’incontro è organizzato dalla pro loco di Carlantino con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Protagoniste del libro sono 13 donne, nate e vissute nell'entroterra marchigiano che, sebbene si collochino "ai margini della storia", sono state direttamente coinvolte nei grandi cambiamenti dell'Italia tra il 1920 e 1970. Dando voce a queste storie, che altrimenti sarebbero rimaste nel silenzio, il testo cerca di dare una visione di come i grandi avvenimenti del Novecento siano stati vissuti dalle persone comuni e, in particolare, dalle donne, divenute testimoni privilegiate di un'epoca travagliata. Proprio la loro resilienza sono state un tassello fondamentale per superare alcuni momenti più bui del nostro passato.

“In questo mese di marzo, dedicato ai diritti alla parità di genere, siamo orgogliosi di presentare un volume a forti tinte femminili, inoltre sono fiero che la nostra pro loco si occupi non solo di socialità ma anche di cultura nelle sue forme più belle”, ha dichiarato il sindaco di Carlantino Graziano Coscia.

Oltre all’autore alla presentazione interverranno il sindaco, il presidente della pro loco di Giorgio Pozzuto, il politologo Fulvio Ianiro, l’ex dirigente scolastica e autrice di un libro sulle donne Rosa Manella e la docente Gianna Pepe.