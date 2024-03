'Baba' di Mohamed Maalel apre la IX edizione di ‘Leggo Quindi Sono’

Martedì 12 marzo alle 18 negli spazi della Civica Pinacoteca Il 900, in via Marchese De Rosa si apre la IX edizione di ‘Leggo Quindi Sono’, premio ‘Le giovani parole’, il concorso-progetto diffuso nelle scuole di Capitanata che chiama a leggere e votare oltre 500 studenti. Ad inaugurare questa edizione sarà Mohamed Maalel con il suo romanzo d’esordio ‘Baba’ (Accento edizione).

Baba. Ahmed nasce in una famiglia in cui le lingue e le ricette si mescolano: riso patate e cozze e taralli convivono con couscous e baklawa, così come si mischiano l’italiano e il tunisino nelle discussioni tra genitori e figli. Ma la sua è anche una famiglia che nasconde delle ombre: Taoufik è un padre spesso violento, capace di costringere il protagonista a rinunciare alla sua infanzia e tuttavia capace anche, in un disorientante cortocircuito, di slanci d’amore e tenerezze.

Baba è una storia non scontata sulla multiculturalità, l’identità e i legami. Una lunga confessione a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino in fondo per quello che si è, un racconto intenso e talvolta spietato, nel quale la rievocazione delle violenze si accompagna a un commovente desiderio di comprensione e di riscatto.