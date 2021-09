Cosi’ fan tutte di Mozart a Lucera

L’Associazione Bel Canto, con il Patrocinio del Comune di Lucera, il contributo e il Patrocinio del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (Bando-Custodiamo la cultura in Puglia) e della Regione Puglia (Bando-FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), si appresta a realizzare nell’ambito del Festival Internazionale della Vocalità, il COSÌ FAN TUTTE , opera buffa in due atti di W. A. Mozart le recite si svolgeranno presso il prestigioso teatro Garibaldi di Lucera nei giorni 10 e 11 settembre.



L’allestimento dell’Opera è il frutto del laboratorio lirico internazionale Operastudio Puglia con la partecipazione di 30 artisti provenienti da tutto il mondo sotto la guida di Maestri di fama Internazionale quali: Maria Gabriella Cianci (Maestro preparatore per lo stile e la tecnica applicata), Francesco D’Arcangelo (lettura della partitura), Davide Luchena (maestro concertatore)



Le due recite saranno ad ingresso gratuito, sipario ore 20.30. E’ prevista la prenotazione obbligatoria dei biglietti gratuiti su: associazionebelcanto.eventbrite.it.

Green pass obbligatorio.



In breve la trama: due giovani ufficiali scommettono sulla fedeltà delle loro fidanzate. Per metterle alla prova, fingono di partire per la guerra e ricompaiono subito dopo travestiti. Sono irriconoscibili e buffi, ma pur sempre attraenti. Cercano di conquistare la fidanzata dell'altro e dicono di volerle sposare.

