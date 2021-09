Te lo dico con un contest si ripete: appuntamento a Parcocittà, dieci i partecipanti

Orario non disponibile

Dal 12/09/2021 al 12/09/2021

Indirizzo non disponibile

Dopo un anno, 'Te lo dico con un contest', pensato nel 2020 per far uscire i ragazzi che cantavano nelle proprie camerette e farli esibire davanti ad un pubblico per comunicare qualcosa, si ripete.

Parcocittà ospiterà 10 partecipanti, come l’anno scorso, e una giuria esperta decreterà a propria discrezione il vincitore di una registrazione in collaborazione con la Midside Aps in uno studio professionale.

Prima della serata, i vincitori del contest della giornata della musica, i Sarteena, avranno un’oretta tutta per loro free entry e ad affiancarli ci sarà il banchetto firme di Eutanasia Legale.

Alle 21 inizia il contest, con Ruja in apertura. Il biglietto è prenotabile sul sito di Parcocittà. Il costo del ticket è di €2 e sarà pagato all’ingresso prima della serata.

Un grazie speciale ed enorme ai partner H20, Le Case Belle, U.S. Foggia Atletica Leggera, Sartoria del Gusto e Focus!